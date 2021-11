Propone que la televisión escuche a la sociedad

nte lo que emite la televisión, el público receptor o aludido no tenemos derecho alguno de respuesta por el propio medio transmisor –los diarios incluyen al menos formalmente una sección de correspondencia; aquélla es sagradamente inaccesible. Viéndolo, propongo crear allí mismo un programa abierto a la sociedad, donde ésta sugiera, analice, reclame en torno a lo que mira en la pantalla.

Un programa La televisión ante sí misma, Así se ve la TV o algo similar, que difundiera la expresión sentida de los mexicanos, sobre cómo somos aludidos –o creemos serlo–, por tan diríase omnisciente divinidad. Ello en todo ámbito cultural, pues ésta todo lo abarca.

¿Propuesta ilusa? quizá, pero semillas al viento hallan suelo fértil. Que sea el caso.

Raúl de la Torre Téllez

Opina sobre la derecha en la UNAM

¿Existe la derecha en la UNAM? Las autoridades han salido a la defensa contra los ataques a la autonomía . Afirman que la UNAM ha salido a la crítica como a la investigación del neoliberalismo; ha sido la vanguardia en ese aspecto desde los inicios del modelo privatizador. Esto dicen las propias autoridades en defensa de sí mismas, pero en la cúpula de las instancias universitarias están ausentes las reflexiones y críticas; han aumentado, por cierto, muchas instancias, cada cual con sus bloques burocráticos y sus sueldos, sobresueldos y prestaciones de jefes. A cada uno de los problemas se responde con otros mecanismos burocráticos, los cuales aíslan de relaciones sociales comunitarias. Ante el feminicidio de la joven Lesly se respondió con un decálogo casi policiaco y medidas del mismo tipo: alejado todo ello, de la comunidad. Ante el reciente movimiento feminista, de gran auge, impulso y promoción social con la comunidad, las autoridades respondieron con variadas acciones para detener la movilización y el posible contacto directo con la comunidad.

La pandemia ha favorecido esta fase burocrática. Los lineamientos, el manual, el protocolo y las comisiones internas de igualdad de género son procedimientos burocráticos. Alejan a la comunidad de su potencial resolutivo de consulta colegiada y respuesta común. La derecha está lista.

Víctor Sánchez

Pide aclaración a BBVA por dinero no recibido

El 31 de octubre pasado a las 15 horas fui a hacer un retiro al banco BBVA, en la sucursal de Calzada de la Viga y Recreo, en la Ciudad de México, donde solicité 5 mil 500 pesos al cajero automático 8689. La pantalla me pidió que esperara y después de unos minutos indicó que ya me había dado la cantidad solicitada, lo que no sucedió. Pensé que posiblemente el retiro podría haberse atorado y pedí 100 pesos, que sí recibí. Me comuniqué al 5552262663. Después de ser atendido por tres asesores, me dieron el folio 8005639350 por la aclaración correspondiente. Me dijeron que el 4 de noviembre me darían respuesta en su aplicación móvil, en la que me indicaron que mi queja no procedía (anexo documento), sin darme más detalles, lo cual no es razón suficiente, ni me presentan evidencias para argumentar que el dinero me fue entregado.

Recurro a este medio ante la incapacidad del banco para atender mi queja, considerando que una institución como BBVA tiene como prioridad la atención a sus clientes. Solicito la revisión de mi caso, con la seguridad de que no estoy engañando ni deseo sorprenderlo. Con él he trabajado durante muchos años.

Alejandro Cano García

En defensa de la soberanía energética

Este 6 de noviembre se cumplieron 111 años de la creación del Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero. En su artículo tercero, proponía restituir las tierras a comunidades y pueblos originarios que en el porfiriato habían sido despojados. El incumplimiento de Madero de este compromiso cuando fue presidente de la República, así como la falta de una base social que lo apoyara fueron, en nuestra opinión, las principales causas de su derrocamiento, facilitando la traición del usurpador Victoriano Huerta.

La importancia histórica de ese programa consiste en llamar a desconocer al gobierno de Díaz y a que el 20 de noviembre de ese año todos los ciudadanos de la República tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades... , sino también fue trascendente la convocatoria para que el pueblo recuperara su soberanía.

Hoy, ante la embestida mediática y el ataque de la oligarquía a la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO, nuestro Presidente hace un llamado a que pacíficamente los ciudadanos defendamos la soberanía energética.

Los daños a la soberanía nacional y a la empresa eléctrica pública, así como la sangría a los bolsillos de millones de usuarios en el país, se deben a varias empresas privadas con la complicidad de los gobiernos prianistas, por lo que los trabajadores, particularmente del sector eléctrico, necesitamos movilizarnos. Las corrientes sindicales del SME democrático estamos presentes en esta lucha.

Fernando Oliva Q., Mario Benítez Ch., Jorge Luis Vargas, Jazmín Serrano, Tomás Cruz, Miguel Raya, Alfredo Arenas, Ricardo Arenas y David Miranda P.

Invitaciones

Conferencia sobre la reforma eléctrica

El Colectivo Morena Coyoacán (antes Comochi), invitamos a la conferencia Hacia la reforma eléctrica, impartida por el ingeniero Marco Antonio Alvarado Vázquez, egresado del IPN, coordinador de la Puesta en servicio de Luz y Fuerza. Será transmitida mañana a las 18 horas, vía Facebook en el link: https://m.facebook.com/Colectivo-Morena-Coyoacán-327855167604876/

Colectivo Morena Coyoacán, Hugo Sánchez, Clara Robledo, Frida Sánchez, Esperanza Lira, Gilberto García Mora, Marco Alvarado, Araceli Vázquez y Lucía Cornejo.