▲ El gobernador de Zacatecas, David Monreal, acompañado por Susana Rodríguez, ex diputada del Partido Verde Ecologista de México y actual secretaria del Agua y Medio Ambiente estatal, involucrada en un presunto fraude por 200 millones de pesos, durante un acto de reforestación el pasado sábado. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Se trata de 25 ex diputados de todos los partidos políticos, entre ellos Gabriela Evangelina Pinedo Morales, actual secretaria general del Gobierno del estado; Jesús Padilla Estrada, titular de la Secretaría del Campo de Zacatecas, y Héctor Adrián Menchaca Medrano, ex senador suplente de David Monreal Ávila, los tres de Morena, así como Susana Rodríguez Márquez, secretaria del Agua y Medio Ambiente y quien fue legisladora del Partido Verde Ecologista de México.

El pasado viernes, el legislador local Ernesto González Romo, de Morena, denunció el desfalco, y aunque no mencionó el nombre de los involucrados para no afectar el debido proceso y la investigación que realicen la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, sí proporcionó a medios de comunicación copias impresas y digitales de los 5 mil documentos de prueba, consistentes en facturas, contratos, recibos y documentos administrativos de la propia legislatura, en los que aparecen los nombres de los implicados.

Zacatecas, Zac., Al menos tres funcionarios del gabinete del mandatario estatal morenista David Monreal Ávila, así como quien fue su suplente en el Senado de la República, están involucrados como presuntos responsables de los delitos de fraude fiscal y delincuencia organizada por más de 200 millones de pesos que habrían cometido 25 de los 30 ex diputados locales, quienes concluyeron su periodo en septiembre pasado, y cometieron ilícitos mediante empresas factureras.

También aparecen entre los presuntos diputados infractores Mónica Borrego Estrada, de Morena, hermana de Genaro Borrego, ex gobernador priísta de Zacatecas; Guillermo Flores Suárez del Real, del Partido Acción Nacional (PAN) y esposo de la legisladora federal panista Noemí Berenice Luna Ayala, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido Encuentro Solidario (PES), quien fue secretario de Finanzas del estado en el gobierno de la perredista Amalia García Medina.

En el expediente también se menciona a Omar Carrera Pérez, de Morena y sobrino político del senador Ricardo Monreal Ávila; Pedro Martínez Flores, tres veces diputado local y ex dirigente estatal del PAN; José María González Nava, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), operador electoral de los ex gobernadores Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, y Armando Perales Gándara, de Morena, ex edil panista de Sombrerete.

Asimismo, figura José Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien repitió como diputado en la actual legislatura; Eduardo Rodríguez Ferrer, del PRD, quien, al dejar la legislatura, se convirtió en secretario general del Congreso del Estado, órgano que los nuevos legisladores desaparecieron, y Perla Guadalupe Martínez Delgado del PRI, y Raúl Ulloa Guzmán del PES, entre otros.

Luego de la denuncia, que alcanza a varios de sus principales colaboradores, David Monreal Ávila no se ha pronunciado al respecto.