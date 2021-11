Va a ser muy apretado y emocionante hasta el final , dijo, y admitió que los problemas de clasificación de Red Bull eran un poco misteriosos. El rebase por la izquierda a Bottas en la arrancada fue muy importante, la primera vuelta y la salida. Fuimos tres a lo ancho (de la pista) y se trataba de quién iba a frenar en último y los metí a los dos en la curva uno, así que me dio la carrera y pude controlarla desde allí

No, es un largo camino por recorrer; por supuesto que el panorama se ve bien, pero también puede cambiar muy rápido. Estoy deseando que llegue Brasil. Allí también tengo buenos recuerdos , asentó Verstappen.

El holandés se clasificó tercero en lo que llamó una sesión terrible el sábado, pero superó desde la arrancada a los Mercedes, y a partir de entonces, su ritmo fue superior y ganó por más de 16 segundos. Pero insistió en que sus pensamientos aún no están en el título.

“Sí, estuvo muy cerca, como dijo Lewis, hubo una vuelta en la que fue muy crítico hacer el enfrentamiento. También fue un poco complicado con los autos lapeados. Creo que todos perdimos algo de tiempo allí, estuvo muy cerca. No tuve la oportunidad; adelantar aquí es en realidad difícil, dada la velocidad de la recta, por lo que fueron fuertes en eso.

“Obvio, quería más, ganar la carrera, terminar uno-dos para el equipo hubiera sido increíble, pero al final del día, somos tan competitivas que si terminamos terceros en realidad no lo disfrutamos.

▲ Al ser tan competitivo, un tercer lugar no siempre se disfruta, dijo el piloto jalisciense quien se declaró emocionado por la multitud y por ver a tanta gente feliz . Foto Afp

“Fue agradable ir los tres, porque se trataba de intentar frenar lo más tarde posible. Lo mantuve en la pista y pasé de tercero a primero y eso fue lo que hizo mi carrera, porque entonces podía concentrarme en mí mismo.

Teníamos un ritmo increíble en el coche, así que podía hacer lo mío. Y quiero decir, nunca se sabe lo que van a hacer los demás, ¿verdad? Pero hicimos que se mantuviera ese ritmo , anotó.

Brasil es donde Verstappen ganó en 2019 y ha logrado dos podios para Red Bull. Después de ganar de forma tan cómoda en México, muchos esperan que se afiance como líder del campeonato.

Hamilton reconoció que el haber terminado segundo en México, donde ganó en 2019, le provocó emociones encontradas, dado que hizo un buen trabajo para contener a Checo en las vueltas finales, pero no se explica por qué las Flechas de Plata no pudieron desafiar a su rival por el título, Max Verstappen.

“Lo había imaginado de manera diferente, naturalmente, en el sentido de que Valtteri tal vez tuvo un mejor comienzo y hubiera intentado subirme a esa inercia.

“Estaba cubriendo mi lado de la pista (derecho) asegurándome de que nadie pudiera entrar por el interior, así que estaba tratando de mantener a cualquier Red Bull que pudiera ver en mi espejo detrás.

Pensé que Valtteri estaría haciendo lo mismo pero él dejó la puerta abierta para Max, que hizo un gran trabajo , anotó Hamilton, quien no pudo desafiar a Versta-ppen y luego estuvo bajo presión de Pérez, británico y mexicano gestionaron bien los neumáticos; sin embargo, Hamilton impuso su experiencia sobre Checo

Sobre Verstappen, Hamilton fue realista: “Su coche fue muy superior este fin de semana y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Lo di absolutamente todo e incluso, por supuesto, una gran pelea con Sergio al final, pero estoy en serio agradecido de haber podido al menos tener un segundo.

Me siento positivo porque hice una buena carrera con el coche que tenía y hoy no me fue bien , finalizó.

Posiciones de pilotos

1 Max Verstappen, Red, Bull, 312.5

2. Lewis Hamilton, Mercedes, 293.5

3. Valtteri Bottas, Mercedes, 185

4. Sergio Pérez, Red Bull, 165

Posición de constructores

1. Mercedes, 478.5

2. Red Bull, 477.5

3. Ferrari, 268