Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 10

Morena cumple con el compromiso de regresar la mitad de sus prerrogativas de este año, 800 millones de pesos, para que el gobierno federal las destine a la compra de vacunas, aclaró Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido.

En respuesta al reclamo que un día antes formuló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Delgado le preguntó cuándo va a regresar él los 2 millones de pesos que gana por encima del Presidente.

Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral y necesitamos consejeros electorales que defiendan la democracia, no como estos farsantes defienden su salario , indicó.

Por separado, el senador morenista César Cravioto calificó de tramposo al presidente del INE, ya que, sostuvo, él ha puesto dificultades para que se use el presupuesto de Morena en otras actividades que no sean partidistas y luego reprocha en San Lázaro que supuestamente no los hayan entregado.

Delgado, quien realiza una gira por Aguascalientes, explicó que cada mes han cumplido con lo acordado y durante noviembre y diciembre solicitarán al INE la retención de los recursos correspondientes, tal como lo marca su plan financiero. En este sentido, cumpliremos el compromiso con la gente, porque para nosotros primero son los mexicanos .