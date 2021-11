Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 7

La defensa de los derechos de las mujeres permea en las comunidades originarias y ha propiciado acuerdos en asambleas para acabar con la violencia de género, señaló Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en relación con los matrimonios infantiles forzados y el intercambio de niñas por mercancías o dinero.

Hay feminismo indígena. Son movimientos nacionales e internacionales de mujeres indígenas feministas que proponen cambios en sus comunidades, pero a través del sistema de usos y costumbres . Además de impugnar la violencia machista, abogan por sus derechos a la participación, a la tenencia de la tierra y a ser electas .

Un ejemplo, refirió, es Chuchilton, Larráinzar, Chiapas, donde el 28 junio pasado se tomó un acuerdo contra la violencia de género.

En el escrito, proporcionado a La Jornada, firmado por los líderes de la comunidad, se lee: Nunca más una mujer sufrirá maltrato físico. Basta de fomentar el abuso y la división entre mujeres y hombres. Unidos seremos más fuertes e invencibles, y esa comunión enseñará a las nuevas generaciones un tipo de relaciones más sanas .

Frente a la polémica desatada por el caso de una menor en la Montaña de Guerrero y la atribución de esta práctica a usos y costumbres y no a la deformación de una decisión comunitaria de dote, Gasman indicó que este problema no es sólo un problema indígena. El matrimonio infantil o las uniones tempranas son una práctica internacional y un desafío. Es importante no estigmatizar a las comunidades .

Unicef indica que, a escala global, cada año 12 millones de niñas menores de 18 años se casan y 650 millones lo hicieron en la minoría de edad. En la última década se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles; no obstante, dijo, se debe acelerar el proceso, pues de lo contrario, al llegar a 2030 más de 150 millones de niñas estarán casadas antes de los 18 años.