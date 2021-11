Jared Laureles y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 6

Colectivos de activistas ambientales realizaron ayer un mitin frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la capital del país, para exigir al gobierno mexicano que declare una emergencia climática nacional.

Como parte de la jornada de movilización mundial por la Justicia Climática COP26 –cumbre que llega a su primera semana–, también pidieron a los gobiernos cumplir con el objetivo de evitar que la temperatura aumente más de 1.5 grados y que no sólo se comprometan a estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a impulsar metas globales más ambiciosas .

Agrupados en el Movimiento Mexicano ante la Emergencia Climática –que integra a colectivos como Cambiemos el Sistema, No el Clima y Juventudes en Acción Climática, entre otros–, plantearon que los acuerdos que se tomen en la COP26 sean vinculantes. No podemos seguir expresándonos en congresos internacionales que no han servido de nada, con soluciones falsas al cambio climático .