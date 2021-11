Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 21

Alberto caminaba por Miguel Ángel de Quevedo. Recién había retirado mil 200 pesos del cajero automático del Banco del Bienestar cuándo un hombre desconocido le habló para decirle que se había manchado, le ofreció unas servilletas y se le acercó, no con el fin de limpiar, sino con el propósito de asaltarlo.

Se trata de un modo de operación de los delincuentes llamado La mancha, alguien se acerca para decir que una persona se ensució, ofrece algo para limpiar y luego con la habilidad de carterista hurta los recursos sin que la persona se de cuenta.

Una serie de videos conseguidos por Alberto, a los que este medio tuvo acceso, confirman lo sucedido el 24 de octubre.

Fui al cajero automático, saqué mil 200 pesos y un carro Aveo me empieza a seguir. Le di el dinero a mi esposa y cuando llegamos a una parada del trolebús nos aborda un sujeto y nos dice que estábamos manchados, se intenta acercar y lo alejo porque estaba yo consciente que no me había recargado ni nada , cuenta Alberto.

Luego nos da una servilleta y se vuelve intentar acercar, pero no lo dejamos, y entonces se da la vuelta y se va.

Desde la esquina de Miguel Ángel de Quevedo, en los videos se observa que a Alberto y a su esposa los sigue un auto y pocos metros más atrás una minivan, cuando los delincuentes observan que no caen en la trampa, el presunto asaltante sube al primer vehículo y se va, seguido por la camioneta.

Cajeros automáticos

Este tipo de delitos apunta a personas que salen de cajeros automáticos, quienes son detectados por los delincuentes y seguidos hasta un punto en donde no haya gente y puedan cometer el ilícito.