Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 19

Pese a lo difícil que es y será que un individuo pueda ascender en los rangos sociales, la movilidad social absoluta sí se puede ver, sólo que se necesitan entre 200 y 300 años, afirmó Gregory Clark, historiador económico de la Universidad de California, en Davis.

En entrevista con La Jornada, con motivo de la presentación del libro El sol no sale para todos. Apellidos e historia de la movilidad social (The Son Also Rises) en México, que organizó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey), el economista argumenta que la movilidad social ha permanecido mayormente estancada y es mucho más lenta de lo que se espera a nivel mundial.

La movilidad social es muy similar entre los diferentes países; por ejemplo, siempre se piensa que en América Latina es muy baja y en Suiza es muy alta. Eso es falso. Y para que haya una movilidad social absoluta, sí se puede ver, pero se necesitan cerca de 300 años , aseveró Clark.

El catedrático, cuyas áreas de investigación son el crecimiento económico a largo plazo, la riqueza de las naciones, la historia económica de Inglaterra e India y la movilidad social, llegó a esta conclusión después de rastrear la incidencia histórica de los apellidos a través de generaciones de pagos de impuestos, registro de inscripción a las universidades y membresía a sociedades profesionales en varios países.