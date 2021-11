Los esmeraldas no se conformaron y Ángel Mena alcanzó las redes a los 40 minutos con un potente disparo de larga distancia, pero el festejo fue apagado cuando el silbante Luis Enrique Santander señaló fuera de lugar.

▲ Águilas y Rayados no pasaron del 0-0 en el Azteca, pese a la polémica por un penal anulado a Roger Martínez por doble toque en la ejecución. Foto @ClubAmerica

Más tarde, América no aprovechó la ventaja numérica para tomar revancha tras caer en la Concachampions y empató sin goles con Monterrey, que deberá disputar como visitante el repechaje de la Liga Mx. Las Águilas cerraron en la cima con 35 puntos, mientras los Rayados tienen 22 unidades y deben esperar los marcadores de hoy.

Con el liderato asegurado, el América salió relajado e incluso no tuvo inconveniente en debutar a Emilio Lara, subcampeón mundial Sub 17, ante las ausencias de Bruno Valdez, Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera. No obstante, el duelo fue tibio en el estadio Azteca, con unas Águilas que sólo presionaron al final, mientras a los Rayados les costó encontrar claridad en la ofensiva.

La polémica llegó a los 68 minutos, cuando el silbante Diego Montaño expulsó a Alan Montes y marcó penal por una falta sobre Salvador Reyes. Roger Martínez (71) mandó el balón a las redes desde los once pasos, pero el árbitro revisó la jugada y tras determinar que hubo un doble toque anuló la anotación.

En tanto, un autobús de aficionados de Monterrey se incendió cuando se dirigía hacia la Ciudad de México para apoyar al equipo. El grupo de animación La Adicción señaló en redes sociales que no hubo lesionados de gravedad.