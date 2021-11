De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 12

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 74/2021, al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández por la negativa del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) de otorgar medidas de protección en favor de una periodista que tiene una posición directiva en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante los diversos ataques y agravios en su contra.

En el documento, la CNDH no difundió el nombre de la víctima para proteger su identidad, pero refiere que los datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada.