Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 7

Muchas empresas estadunidenses y mexicanas están brindando energía limpia, asequible y confiable a México, afirmó ayer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

El diplomático se reunió con empresarios del sector eléctrico con quienes conversó de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr el objetivo de producir energía, según afirmó en su cuenta de Twitter.

Salazar informó esta misma semana que sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno mexicano en Palacio Nacional, donde presentó las preocupaciones de la administración que encabeza Joe Biden en torno a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, manifestó que, tras el diálogo que sostuvo el gobierno con el embajador estadunidense, se acordó que “antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porque se ha dicho mucho, y hay cosas que dices: ‘bueno, eso no es la reforma eléctrica’”.