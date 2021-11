Armando G. Tejeda

enviado

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 2

Glasgow. Miles de jóvenes, representantes de comunidades indígenas, activistas y ciudadanos llegados de todo el mundo se unieron en la capital de Escocia, Glasgow, para lanzar un mensaje directo y contundente: “La Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) es un fracaso absoluto. Y nosotros estamos hartos de tanto bla, bla, bla…”

La activista sueca Greta Thunberg tomó la palabra al final de la protesta para dejar aún más claro el sentir de una juventud cada vez más decepcionada y furiosa: Los líderes mundiales no hacen nada, a lo único que se dedican es a crear fórmulas y espacios para su propio beneficio y seguir lucrando con un sistema nocivo y destructivo. La COP se ha convertido en una pasarela para las relaciones públicas .

Las calles del centro se llenaron de jóvenes, niños con sus padres enarbolando pancartas, indígenas, abuelos y gente madura conmovida al ver que el activismo y la lucha por construir un planeta más limpio y menos desigual está viva.

En la sede oficial de la COP26 había mucha menos gente que otros días, la mayoría de los observadores y muchos de los representantes de la comunidad científica y de la sociedad civil prefirieron emplear su tiempo de hoy en Glasgow acompañando a los jóvenes que habían sido convocados por la plataforma Friday for Future, que fundó, entre otras, la propia Thunberg y que es un movimiento que tiene como seña de identidad la de expresar su descontento público cada viernes en una plaza pública.

Ahora es un movimiento extendido a todo el mundo. Ni siquiera la idea de los responsables oficiales de la COP26 de dedicar la jornada a los niños y a la juventud, como una manera de contrarrestar la masiva protesta, sirvió para reducir el malestar y las críticas.

Después de marchar durante dos horas y de escuchar a más de 30 personas de todo el mundo, finalmente tomó la palabra la activista sueca, Thunberg, quien fue aclamada como gran líder. A cada palabra afilada o a cada crítica sin filtros a la clase política, era aclamada con gritos, con aplausos, con palabras de ánimo. Lanzó dardos tanto a los organizadores de la COP26 como a los grandes líderes mundiales: “Han organizando más de veinte COP y en todo este tiempo los líderes llevan décadas de bla, bla, bla… ¿Cuánto tiempo tomará a los políticos despertar y darse cuenta de que la COP se ha convertido en un festival de dos semanas para lavar su conciencia mientras todo sigue igual? Las voces de las futuras generaciones están siendo ignoradas con sus falsas promesas”, afirmó.

Thunberg aseveró que la verdad más incómoda para las cumbres climáticas, en las que de ese tema ni se habla y si lo hacen, en ocasiones es de inmediato silenciado . Se refirió al colonialismo, que es finalmente la raíz de la crisis del cambio climático, pero como es una verdad tan incómoda a la gente dentro de la COP, no les gusta ni discutirlo .

Queremos justicia climática ahora

La manifestación superó todas las expectativas, incluida la de la policía escocesa, que calculaba unas 8 mil personas, pero finalmente se superó con creces las 12 mil. En el recorrido, que partió del Kelvingrove Park hasta la George Square, los manifestantes fueron vitoreados y aplaudidos por mucha gente desde sus ventanas. Y en la que había sobre todo gente joven, muchos niños, que aseguraban estar luchando por su futuro. Y que gritaban sin cesar la misma consigna: ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ahora .

En la larga fila de la manifestación había también decenas de representantes de los pueblos indígenas, sobre todo de los parajes en donde se está librando, muchas veces con el costo de víctimas mortales, la lucha por la defensa de la tierra, como el Amazonas, el resto de Latinoamérica, Asia y África.