a creciente documentación del comercio carnal de niñas pobres obliga a preguntar al gobierno, a la sociedad y a los grupos feministas en particular, ¿qué estamos esperando para actuar públicamente contra tal horror? La indiferencia y el desamor hacia las quejas de la naturaleza y el sufrimiento de la niñez son los mayores pecados de la humanidad: formas de autodestrucción que llevarán fatalmente a la extinción o degradación inimaginada de la especie humana.

El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Un día como ése, en 1996, Iqbal Masih fue asesinado por las mafias del negocio de las alfombras en Pakistán. Tenía sólo 12 años y había pasado la mayor parte de su vida esclavizado en fábricas. A los 10 años se unió a los activistas contra la explotación infantil, logrando el cierre de varias fábricas explotadoras de niñas y niños. Le costó la vida.