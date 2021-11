Mario Lavista, un ser lleno de luz: José Blanco

uchas gracias a La Jornada por sus páginas radiantes, gozosas, plenas de Mario Lavista, un inmenso ser humano lleno de luz.

José Blanco

Urge revitalizar a la UNAM, opina

Hace unos días, el doctor Víctor Toledo público en La Jornada un excelente artículo, cuyo título La UNAM principal ámbito del pensamiento crítico en México , nos deja ver las potencialidades de la máxima casa de estudios. Nos presenta como ejemplos a 33 personalidades destacadas en el ámbito de la investigación y el pensamiento crítico. Nadie hasta el momento he visto que haya negado esta función importantísima de la universidad, lo que se ha manifestado es que hay que revitalizarla. Los mismos datos que se presentan parecerían confirmarlo, pues de los investigadores enunciados por el doctor Toledo, 75 por ciento se formaron antes del periodo neoliberal y 50 por ciento de los mismos en ese estallido que se dio en las décadas de los 60 y 70, donde las fuerzas, principalmente estudiantiles, trataron de que la UNAM fuera más sensible a los problemas del pueblo. Esto produjo una revitalización de la academia, de las mismas intenciones de investigación, la universidad, por decirlo así, fue más crítica y albergó en su seno muchas de las voces que reclamaban atención. La misma abrió sus puertas de acceso a ella a cientos de aspirantes, proceso que poco a poco se fue volviendo a cerrar. Hoy ya no llegan a su campus, como ocurría antaño, los obreros y los campesinos y cuando lo hacen es para eventos académicos. Hace más de 20 años que la universidad no se agita, no sale como antes salía, para corresponder a la sociedad a la que se debe y para que los que se forman en ella calibren sus propios intereses, sus intenciones y sus acciones futuras más allá de los centros de investigación.

Rafael Galicia E.

¿Académicos del IPN irresponsables?

La comunidad académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha cumplido con su responsabilidad de estar al frente de sus actividades educativas en forma virtual durante la pandemia del Covid-19, todo con las herramientas tecnológicas a su alcance y con recursos propios.

En tanto, funcionarios del IPN implementaron un programa de supervisión académica de las clases en línea sin sustento jurídico y violentando la normatividad laboral, al reglamento de las condiciones interiores del personal académico del instituto, a la libertad de cátedra y a los derechos humanos plasmados en la Constitución.

Estamos en la línea de trabajo que ha dictado el titular del gobierno federal, de retornar a las clases presenciales. La comunidad académica y administrativa del IPN continuará con su quehacer histórico de brindar la atención educativa al pueblo de México, pese a las condiciones adversas por la pandemia.