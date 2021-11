▲ Colin Powell, el primer secretario de Estado negro, fallecido el pasado 18 de octubre, fue sepultado este sábado rodeado de dignatarios y amigos de todo el espectro político, aunque con la notoria ausencia del ex mandatario Donald Trump, quien fue blanco frecuente de las críticas de Powell, recordó la prensa local al respecto. Al oficio asistieron el presidente Joe Biden y los ex jefes de Estado George W. Bush y Barack Obama; los ex secretarios de Estado James Baker, Condoleezza Rice y Hillary Clinton, entre otros. Foto Ap