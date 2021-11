▲ El gobierno chileno abrió dos líneas de investigación en el caso del homicidio de un indígena a manos de fuerzas del orden, pero que no satisfacen las sospechas populares de un crimen de Estado. En la imagen, mujeres mapuches protestan contra el presidente Sebastián Piñera, en Santiago. Foto Ap

Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 22

Santiago. Transcurridos tres días desde la muerte del comunero mapuche Jordan Lliempi Machacan, de 23 años, en un incidente protagonizado por infantes de Marina y carabineros chilenos en la Araucanía, hechos en los que además hubo tres civiles heridos con armas de fuego y tres detenidos, continúa siendo confusa la versión de los sucesos dada por el gobierno que acusó una emboscada terrorista contra el personal militar y policial.

Las explicaciones que entregaron tanto el presidente Sebastián Piñera como su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acerca de lo ocurrido la tarde del pasado miércoles en la carretera rural que une las localidades de Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco, referían que patrullas policiaco/militares habían sido tiroteadas con armas de grueso calibre desde el bosque aledaño, por lo cual abrieron fuego en respuesta. Pero esa versión fue cuestionada por al menos un testigo que circulaba por la vía, quien declaró que los marinos dispararon sin motivo en contra de los vehículos que iban en la misma ruta, después de que los elementos militares les habían autorizado a avanzar.

La Fiscalía Regional del Biobío decidió realizar dos indagatorias acerca de los sucesos en Cañete, 630 kilómetros al suroeste de Santiago. Una como causa de derechos humanos, a cargo del fiscal Nelson Vigueras, y otra como un caso de violencia rural, que estará en manos del fiscal Juan Yáñez. Al primero le toca determinar la participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones ocasionadas a al menos otras tres, y en ese empeño será apoyado por un equipo especializado en vulneraciones de derechos fundamentales, de la PDI (Policía de Investigaciones) , detalló la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Explicó que por los antecedentes preliminares que conocemos, se podría tratar de violación a los derechos humanos, y la idea es que los delitos relacionados sean investigados por un prisma específico que tienen tanto el fiscal como esos policías .

Mientras, el fiscal Yáñez se concentraría en determinar la implicación de las tres personas detenidas el jueves como probables responsables del atentado contra la autoridad e infracción a la ley de armas. También se incluye lo referido a la denuncia ingresada este viernes por la Armada en contra de dos de los tres acusados de comenzar los disparos , agregó.