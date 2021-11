Erendira Palma Hernández

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. a10

Después de realizar una investigación, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol impuso el veto de un partido co-mo local a Cruz Azul debido al grito homofóbico ¡eeeh, puto! que lanzaron los aficionados en el duelo del miércoles contra León en el estadio Azteca.

Asimismo, la Comisión advirtió a La Máquina sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, se podrán imponer sanciones más severas .

El delantero celeste Walter Montoya pidió a la afición evitar el alarido homofóbico, el cual también provocó que el partido contra los esmeraldas se detuviera en dos ocasiones.

Es un hecho lamentable, nos cortó el ritmo y le dio aire al rival. Es casi imposible hablarle a la tribuna, no podemos hacer nada en ese tema. El club puede tener una multa o que no haya seguidores en otro partido, dependemos de ellos, de su energía. Ojalá no vuelva a suceder , señaló.