Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 8

Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant pasaron la báscula sin problemas en un ambiente con música mexicana, donde las mentadas de madre salieron de la boca de los dos boxeadores y hasta el grito homofóbico ¡eeeh, puto! se escuchó entre el público dirigido al estadunidense en la Arena del MGM Grand Garden.

Frente a frente, cargando en sus hombros los cinturones mundiales que poseen y que pondrán en juego esta noche en Las Vegas para conocer al campeón indiscutible de peso supermediano, Álvarez y Caleb se lanzaron miradas desafiantes en la ceremonia de pesaje presenciada por unos 5 mil aficionados.

El jalisciense ostenta los cetros del CMB, AMB y OMB, en tanto que Caleb posee la corona por la FIB.