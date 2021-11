La bonhomía de Pat Metini (llamémosle así) rebosa en su nuevo álbum. La pieza inicial, It Starts When We Disappear, es un arbotante, géiser, arcoiris.

▲ Entrevista con Pat Metheny en un hotel de la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2011. Foto Guillermo Sologuren

Hay signos evidentes de la gran cultura musical de estos jóvenes, capaces de acometer composiciones nuevas de Metini al mismo tiempo que retrabajar piezas del repertorio de su maestro y mecenas.

El maestro y sus alumnos nos sumergen en un baño muy agradable de agua fresca: jazz clásico, sin edad, y jazz nuevo, novísimo.

James Francies enlaza abalorios con las teclas blancas y negras de un piano eléctrico y en un momento dado pone en acción un órgano en el más puro estilo Oscar Peterson, de cuando el gran marsupial canadiense introdujo ese instrumento como la gran novedad en el jazz a principios de los años 60.

Marcus Gilmore hace lo propio con los tambores y un uso escalofriante por sutil, de los platillos.

El balance armónico de entrambos tiende tapetes persas al maestro Metini, cuya sonrisa escuchamos en el sonido inconfundible de su guitarra.

El grupo incursiona en distintos territorios estilísticos y etapas de la discografía de Metini, por ejemplo, la pieza Timeline originalmente es del álbum Time is of the Essence, con Michael Brecker al sax, y aquí el todo retrabajado, al igual que la obra Lodger, prácticamente un homenaje a Jimi Hendrix, que figura en el primer disco de Metini: Bright Size Life, de 1976, de hace 45 años.

El método que usó Miles Davis para forjar a jóvenes que se convirtieron en leyendas lo vivió en carne propia el contrabajista Ron Carter, quien durante una larga gira de conciertos con Pat Metini le transmitió el mensaje completo: Miles los ponía a tocar standards como una disciplina que les permitiera entrar a estancias sagradas y así lograr las obras maestras que inmortalizaron a Miles Davis (así nació Bitches Brew, por ejemplo) y remolcaron a jóvenes promesas hoy convertidas en realidad.

El encuentro de Pat Metini con jóvenes talentosos es, en palabras del guitarrista, el crisol de las experiencias . Trabajar con jóvenes, me consta, es siempre una experiencia muy enriquecedora. Supuestamente hay un maestro, el experimentado, y unos alumnos, los jóvenes, pero en realidad se trata, efectivamente, de un crisol de experiencias , donde el que ha vivido más aprende igual que lo que aprenden quienes comienzan a vivir.

El nuevo disco de Pat Metheny (méteni, meteni, metini) es una obra maestra de invención musical. Es una de esas obras de las que se aprenden cosas nuevas aunque llevemos ya semanas enteras escuchando el disco. Es mi caso.

Cada nueva escucha de este disco depara sorpresas; por ejemplo, encontramos de cuerpo completo, estilo e idea, a Thelonious Monk, y enseguida a Ornette Coleman y después a Charlie Parker y a continuación el estilo inconfundible de Pat Metheny.

Este álbum es una suerte de reivindicación del arte del jazz: revisita estilos, periodos, personalidades, improntas, de manera muy amena, gozosa y divertida.

El buen talante del nuevo disco de Metheny es como un ave, una presencia alada, majestuosa, imponente, que cuida y protege y cobija y nos hace sonreír. Todo fluye en calma, incluso en los momentos de gran intensidad, y todo el tiempo divisamos las tres aves: la guitarra de Metheny, la batería de Gilmore y los teclados de Francies, desplazándose con elegancia y nitidez en el firmamento.

Es una continuación óptima de su disco anterior, Road to the Sun, donde Pat Metheny nos entrega una versión bellísima de Für Alina, de Arvo Pärt, y composiciones de música de concierto que escribió en plena pandemia, una de ellas titulada Four Paths of Light. Música espiritual, producto de toda esta temporada de lecciones que está recibiendo la humanidad entera.

Tenemos en el nuevo disco de Pat Metheny, Side-Eye NYC, música optimista (una de las composiciones se titula, por cierto, Better Days Ahead), plena de luz, alegría y esperanza, todo eso condensado en un sonido:

Un crepitar manso de fogata, una ola azul que viaja a velocidad de calma y paz. Sosiego. Un sonido que flota, asciende, avanza, se curva. Crece.

La guitarra de Pat Metheny.

