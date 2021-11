L

a locura por practicar en la vejez el toreo de salón me llevó a resbalar y volar en machincuepa; me llevó en hombros de los compañeros rumbo a la enfermería. Gracias a que apareció el mago del bisturí que escribe en los huesos Luis David Marcial (no confundir con el torero Luis David Adame, que aprende a ser mago), y gracias a sus hechuras finas, regresé del panteón.

Ante la imposibilidad de asistir a la iniciación de la corrida nocturna de las luces : disfrute la crónica de Leonardo Páez que denominó Luces y sombras , en la crónica televisiva de Heriberto Murrieta y Juan Antonio de Labra; describían paso a paso el festejo: romería, procesión, velitas, el Santo Rosario y sermón de Día de Muertos, que se me confundía con la muerte que se habla de la fiesta brava. Luego aparecieron las sombras que yo vi como oscuridad e imaginé lo de siempre, toritos engordados, cabecita desproporcionada al cuerpo y, al final, la gente gritando: ¡Novillos! , y luego: ¡Fuera!