Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 6 de noviembre de 2021, p. 28

A tres meses de que se rehabilitara el Parque Ecológico Xochimilco, luego de recuperarlo de una privatización, los servicios comenzaron a cobrarse esta semana, a pesar de haberse anunciado que serían gratuitos para el disfrute de capitalinos.

Por usar una palapa se tienen que pagar 850 pesos, utilizar un baño cuesta cinco pesos y para dejar el vehículo en el estacionamiento hay que cubrir una cuota de 25. La medida se contrapone con la disposición que anunció el Gobierno de la Ciudad de México, luego de la inauguración, en el sentido de que sería un parque gratuito, una vez que fue recuperado por la actual administración.

La compañía que administra el estacionamiento es Operadora Dinámica Integrada SA de CV, Odisa, que también tiene la concesión de este servicio en otros lugares de la ciudad como el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, el Parque Bicentenario y la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

No obstante, la empresa no asume ninguna responsabilidad, porque el pago no cubre el robo de autopartes, ni de objetos que se encuentren dentro del vehículo, al igual que los daños que puedan ocasionar otros automovilistas ni ponchaduras.

En la cláusula 11, impresa en la parte posterior del boleto, se establece que el pago del servicio no significa la custodia del vehículo por parte de la operadora .