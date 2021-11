El rector planteará la necesidad de orientar a la institución en una perspectiva política y social: En estos momentos yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo a la universidad y ahora ha menester de ella, y por mi conducto llega a pedirle consejo. (Discurso en la universidad, 1920). Y es en esa misma línea, que el rector asume un papel de emisario del pueblo y de la revolución ante la institución universitaria. Y esto lo hace sin eufemismos y sin rodeos, reclamando la presencia de los universitarios –y de los intelectuales– en el enorme esfuerzo educativo nacional: “en nombre de ese pueblo que me envía os pido a vosotros, y junto con vosotros a todos los intelectuales de México, que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución […] La Revolución ya no quiere, como en sus días de extravío, cerrar las puertas y perseguir a los sabios. La Revolución anda ahora en busca de los sabios” (Discurso en la universidad, 1920).

Es así como el rector pugnará de manera insistente por un mayor compromiso universitario frente a la sociedad. Mediante una estrategia que va más allá de los espacios formales de la institución, convocará a una cruzada en favor de las bibliotecas y las ediciones populares. De igual forma, promoverá su épica campaña de alfabetización: “La Universidad Nacional de México […] formula un llamamiento urgente, a efecto de que todos los mexicanos colaboren en la empresa de redimirnos por la educación” (La campaña contra el analfabetismo, 1920).

Apenas unos meses después (abril de 1921), el rector presentará una propuesta para cambiar el escudo y lema de la institución que de ninguna manera se limitará a lo simbólico. Se trata de la formalización de un compromiso que, hoy lo sabemos, orientará el destino universitario a lo largo del siguiente siglo. El mapa de América Latina y la silueta de las aves más poderosas de la región, destacan la vocación latinoamericanista que vislumbra Vasconcelos y hacen eco del contexto continental de los 20 y del pensamiento reformista de 1918.

Esta sucinta mirada a la Universidad Nacional durante el periodo vasconcelista, constituye sólo una muestra de sus planteamientos fundacionales. Y aunque ya se sabe que las universidades no obedecen a esquemas únicos ni regulares, sí en cambio es posible sostener que el compromiso social constituye, desde hace 100 años, un referente esencial de la institución.

* Investigador y director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM