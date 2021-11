La ley está diseñada de tal forma que no es así, por lo que el INE deberá procurar que no sea así. Hay un fallo del tribunal sobre la promoción desde la mañanera, pero está demostrado la complejidad para hacer cumplir esto en el pasado y previsiblemente no será menor ahora. No esperaría yo que el Presidente vaya a mantener un silencio absoluto.

Explicó que se está a la espera de una recomendación técnica de la Secretaría Ejecutiva para adoptar acciones para enfrentar la probable llegada masiva de apoyos en papel. Muy probablemente el INE deberá contratar personal eventual para cumplir los plazos para la verificación de las firmas (entre el 16 de diciembre y el 12 de enero).