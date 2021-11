En tanto, ayer Ebrard fue interrogado en torno a la reunión con Ken Salazar.

“Hay un diálogo con el embajador. Lo que convenimos sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y que no es la reforma eléctrica. Se ha dicho mucho, hay cosas que dices: ‘eso no es la reforma eléctrica’. Hubo una primera sesión, habrá otras para que, en primer lugar el objetivo de esas sesiones, es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma”, apuntó el funcionario en entrevista tras la ceremonia en la que se conmemoró el bicentenario de la cancillería.

Otro de los objetivos del encuentro, dijo Ebrard, fue que el gobierno mexicano también quiere escuchar los planteamientos y preocupaciones que le han externado (al embajador) las empresas de origen estadunidense, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, cuáles son razonables o cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma .

Agregó que Salazar ha realizado las gestiones al respecto de manera respetuosa . Remarcó que este diálogo de alto nivel no se había dado en mucho tiempo de la relación bilateral.

Salazar fue uno de los invitados a la ceremonia por los 200 años de la cancillería. Al final del acto, dialogó unos minutos con el titular de la Unidad para América Norte de la SRE, Roberto Velasco. El diplomático fue expresivo con el funcionario mexicano y se despidieron con efusivas palmadas en la espalda.

Horas después, el embajador participó en un encuentro virtual convocado por el Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la UNAM, donde destacó los programas sociales del presidente López Obrador.