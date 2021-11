El representante de Pemex que acompañó al Ministerio Público federal (MPF) al Reclusorio Norte señaló que las imágenes del ex funcionario cenando en un restaurante de Las Lomas –el 9 de octubre– fueron una absoluta falta de respeto, una burla a las instituciones y una provocación a las autoridades. Mandan un mensaje de que hay una justicia inequitativa en la aplicación de la ley, que no es aceptable .

De acuerdo con la fiscalía, entre febrero y marzo de 2014 la cuenta bancaria de Zecapan recibió 5 millones 951 mil dólares. El 14 de noviembre de ese año fueron cambiados por 4 millones 517 mil euros; una semana después hicieron una transferencia de 2 millones de euros a la cuenta de JF Holding, SA, de la cual Emilio Lozoya era accionista.

Ante las acusaciones de las autoridades de que Lozoya Austin no ha aportado información para llevar ante la justicia a otros ex funcionarios y legisladores que se habrían beneficiado de los sobornos, sus abogados, encabezados por Miguel Ontiveros, respondieron que hay que atreverse a denunciar a gente relacionada con actos de corrupción, como hizo Emilio Lozoya .