En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se le preguntó si tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió al juez prisión preventiva justificada para el ex funcionario, a lo que respondió: no, no, yo no doy instrucciones en ese sentido; además, la fiscalía es autónoma .

Por ello, mencionó, veo bien lo que están haciendo la fiscalía y el juez del caso, que determinaron que se quedara ahí el señor Lozoya .

López Obrador respondió entonces que nunca, jamás, nunca ha dado instrucciones ni recomendación alguna al fiscal, ni siquiera contra periodistas que lo han atacado.

Expuso que la anterior es una posición no sólo de dignidad, sino también de principios de ambas partes. ¿Cómo le voy a pedir al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal, que es autónomo, le diga que no .

Entonces, destacó, no me expongo a esas cosas; yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas.