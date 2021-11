Refirió que su gobierno está aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal: “estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho, y esto nos permite exponer que hay otro camino, otras opciones para lograr una sociedad mejor en beneficio de todos.

El neoliberalismo no ayudó, resultó un fracaso; o ayudó a minorías, pero no es opción para todos los habitantes del planeta. Si al modelo neoliberal se le agrega el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona un modelo así. La premisa del neoliberalismo es que debe procurar la acumulación de la riqueza arriba, en pocas manos, porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa.

Así, López Obrador retomó la premisa de un Estado fuerte y regulador. “Ellos (los neoliberales) suponen que el Estado no debe intervenir para promover el desarrollo, que todo tiene que quedar en manos del mercado, que no se meta el Estado. Imagínense en sociedades desiguales, si el Estado no ayuda a los pobres, si no cumple su función social, sino que es de dejar hacer y dejar pasar, pues sucede lo que está pasando en el mundo, que hay corrupción y acumulación de riqueza en exceso, como nunca había sucedido.