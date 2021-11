F

ue justo en la capital poblana donde se lanzó el primer manifiesto estridentista en diciembre de hace ya 100 años y para conmemorar esta efeméride, el antropólogo Julio Glockner con un grupo de entusiastas artistas y promotores culturales arrancan hoy con un festival estridentista cuya primera actividad será la inauguración de una exposición que lleva por título Chubasco y que reúne la obra de una veintena de artistas de las más diversas disciplinas desde el dibujo, pintura, fotografía e instalación. Esto será a partir de las 12 del día en la Casa de las Culturas Contemporáneas (2 Norte 1004, centro de Puebla). Posteriormente, a las 13 horas habrá un conversatorio en el que participarán Éric List, Julio Glockner, Elisa Rashkin, Javier Pérez Siller, Víctor Vaca y quien esto escribe. A lo largo del año y hasta principios de 2022 se han programado diversas actividades de cine, teatro y música para confirmar la vigencia del provocador, incorrecto y transgresor movimiento estridentista.

Después de la pandemia revive El Muertho de Tijuana

El pasado primero de noviembre reapareció en la Ciudad de México ese inclasificable personaje surgido de los arrabales tijuanenses y conocido como El Muertho de Tijuana. Durante una conversación previa a su concurrido concierto en la Pulquería Los Insurgentes (primer lugar donde se presentó hace ya casi una década), El Muertho nos confesó que la razón por la cual prácticamente nunca se quita en público su singular vestimenta negra y maquillaje al estilo Kiss, es porque Jesús Hernández Ramos (su nombre real), es una persona insignificante y fea que nadie toma en cuenta y se siente despreciado. Por eso se le puede ver día y noche con su estrafalaria indumentaria por cualquier calle de la ciudad. Por cierto que El Muertho auguró que muy pronto vendrá a radicar definitivamente por los rumbos de Coyoacán en donde ya lo espera una novia o será novio?, para pasar su vejez. Lo que sí pudimos confirmar es que sigue teniendo un buen número de fieles seguidores que corean cada una de sus irreverentes canciones.

Se inauguró La muerte tiene fiesta, de Filogonio Naxín