▲ Que no se llame a engaños, la fórmula de las participaciones federales se instauró con Felipe Calderón y Peña Nieto, señaló el presidente López Obrador ante Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 5 de noviembre de 2021, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció mayor reparto de recursos fiscales para las entidades federativas en el ejercicio 2022. Al mismo tiempo pidió a las administraciones locales no depender sólo de esas partidas, sino ahorrar y combatir la corrupción.

Hay entidades que prácticamente dependen de las partidas federales, por lo cual todos deben hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia y no conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones , al contrario, actuar con independencia.

“Hay formas de obtener ingresos adicionales. Por ejemplo, si se cobra bien el predial, porque, así como sucede en lo federal, de que a los machuchones –o como sucedía– no se les cobraba impuestos o se les devolvían los impuestos, así también en los estados”, advirtió.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario presentó el tema y pidió ampliarlo a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de contrarrestar las versiones acerca de reparto discrecional o incompleto.

La Federación, recalcó el mandatario, paga puntualmente a los estados con base en las fórmulas de 2007, reformadas en 2013.