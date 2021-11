Ap

Viernes 5 de noviembre de 2021, p. a11

Pekín. Las autoridades chinas han silenciado casi toda mención online de las denuncias de agresión sexual que la tenista Peng Shuai hizo sobre Zhang Gaoli, ex vicepresidente del país y miembro del Comité Permanente del Politburó del partido, quien la obligó a tener relaciones sin su consentimiento tras un partido en 2019. Peng, de 35 años, llegó a ser la número uno del mundo en dobles. Conquistó 23 títulos, incluyendo las coronas de Grand Slams en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia 2014. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de la revelación de Peng, difundida la noche del martes en su cuenta verificada de Weibo, una de las principales plataformas de redes sociales en China. La publicación fue borrada poco después. Tanto ella como Zhang no pudieron ser contactados para obtener comentarios.