Sé que Max ha no ha ganado un campeonato en mucho, mucho, mucho tiempo, así que sé lo que es ir por tu primer título, particularmente en este deporte, conozco las presiones que vienen con eso , dijo Hamilton al respecto.

Verstappen respondió con el aplomo que lo caracteriza: Me gusta lo que estoy haciendo, entonces eso quita la presión. No es la primera vez que estoy en una pelea de campeonato, sí primera vez en la F1, pero no en mi vida, así que eso no cambia el por qué necesitas ganar, y eso es lo que he estado haciendo en el pasado también, así que debo esforzarme por hacer lo mismo aquí , puntualizó.

Como ya he dicho en carreras anteriores: cuando el coche sea capaz de ganar, yo ganaré , anotó el aguerrido piloto que este año ha sostenido dos encontronazos con Hamilton, el primero en el GP de Gran Bretaña, donde el holandés terminó en el hospital, y el segundo en Italia, donde en pugna por la punta, Verstappen salió volando y casi golpea la cabeza del británico, protegido por el halo.

En cuanto a los comentarios del jefe de Mercedes, Toto Wolff, al periódico Daily Mail en los que dijo que el contacto entre los protagonistas de cara al enfrentamiento por el título bien podría suceder, comparando la situación con la turbulenta rivalidad Alain Prost-Ayrton Senna de finales de los 80 y a principios de los 90, el piloto de Red Bull dijo que no pensaba en eso.

Realmente no pienso en peleas históricas anteriores entre dos pilotos, lo que han hecho, eso es el pasado. Sólo me concentro en lo que tengo que hacer en la pista y eso es intentar lo mejor que pueda, y así es como al final del día vas a ganar el campeonato , anotó Verstappen.

Hamilton refirió: “No he leído lo que dijo Toto, pero dudo mucho que insinúe que ese sería el caso. Nunca hemos ganado un campeonato de esa manera (en Mercedes), y yo nunca querría hacerlo de esa forma. Estoy aquí para triunfar de la manera correcta y eso es a través de pura habilidad, determinación y trabajo duro.

Si vas a perderlo, también lo perderás de la manera correcta: con dignidad y sabiendo que lo estás dando, lo eres todo y has trabajado tan duro como has podido.

La Fórmula 1 regresa este viernes al Hermanos Rodríguez, después de ser cancelada en 2020, como la fecha 18 del campeonato y la segunda de tres en América este año.

La afición y la organización celebrarán el retorno del máximo circuito al autódromo capitalino, que orgullosamente fungió como hospital Covid, donde más de mil 300 médicos y personal de salud atendieron a más de 7 mil pacientes, siendo de los mejores hospitales temporales, con 97 por ciento de pacientes recuperados.

Después de un intenso proceso de sanitización y protocolos para los asistentes, se espera aforo completo durante todo el Gran Premio, a partir de los ensayos de hoy.