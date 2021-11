E

l libro Depredadores sagrados se refiere, en sus nueve capítulos, a la práctica reiterada de la pederastia clerical, concretamente la que se ha generado en los Legionarios de Cristo y su entramado social, eclesial y penal.

A su presentación en Nuevo León fue convocada una selecta audiencia. El evento tuvo lugar en Chipinque, agreste paraje del municipio de San Pedro Garza García popularizado por la reunión de un grupo de grandes empresarios en torno al objetivo de influir en las elecciones de 1976 y en la orientación política del gobierno que de ellas resultaría.

El dramaturgo Xavier Araiza, entre los asistentes, definió a la reunión para presentar el libro con la conocida frase mentar la soga en la casa del ahorcado, por lo que en la mesa expusieron Cristina Sada, Bernardo Barranco Villafán (coordinador de la edición), Álvaro Delgado y el religioso Julián Cruzalta.

Y en verdad lo era. Los Legionarios de Cristo, la orden pontificia de la Iglesia católica tiene, en ese municipio, a uno de sus principales baluartes sociales. Marcial Maciel, el llamado padre fundador de los legionarios, obtuvo de los principales potentados que allí residen cientos si no es que miles de millones de pesos para el Vaticano y para sí mismo, según las fortunas dejadas a sus hijos. Con ello adquiría, además, poder y cobertura para sus abusos sexuales; sobre todo durante el papado de Juan Pablo II. Aunque privado de sus facultades sacerdotales por orden del papa Benedicto XVI, gozó de impunidad eclesial y legal hasta su muerte, en 2008.

Si el marqués de Sade pudiera resucitar se rascaría la cabeza al descubrirse, más de dos siglos después, como escritor ­costumbrista.

La macielización en el análisis y la denuncia del fenómeno de la pederastia clerical dio lugar a un doble efecto. Por una parte, a una de las más graves crisis que haya enfrentado la Iglesia católica; por la otra, a la continuidad delictiva e impune de la pederastia clerical y al crecimiento de los Legionarios de Cristo y ramas filiales en la Federación Regnum Christi, organización creada por Maciel en 1959. Tras su muerte, todo este universo se benefició de la personalización excesiva de sus abusos. Muerto el perro se acabó la rabia. Hasta ahora se siguen registrando casos de pederastia clerical.

Los Legionarios han recibido las indulgencias, aun del papa Francisco –más efectivas que sus llamados de alerta y sanciones contra la pederastia–, lo cual los pone a salvo de cualquier contingencia dentro y fuera de la Iglesia católica.

Aspecto ese analizado por Bernardo Barranco, el del crecimiento de los Legionarios de Cristo, absurdo como pareciera, lo explicó Cristina Sada. Los padres de familia que envían a sus hijos a los colegios que ellos han formado lo hacen por razones de conveniencia social, de una actitud propia de una aristocracia fundada en el dinero –la timocracia del Estado mexicano– y en buena medida en la endogamia. A pesar, sí, de los riesgos espirituales, físicos y sicológicos que esos niños puedan sufrir.

Por ello la élite y la sociedad de San Pedro, en general, no dejan de ser cómplices de los abusos suscitados en esa congregación. Autora de uno de los capítulos del libro, concluye: los Legionarios de Cristo es una organización criminal. No es una conclusión propiamente suya, sino una afirmación de las personas que ella entrevistó para su trabajo. Y no sólo por las prácticas de pederastia, sino por las experiencias traumáticas expresadas por esas personas en su vida sicológica y espiritual. Elena Sada, la autora de Ave negra, es una de tales víctimas.