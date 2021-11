Luis Hernández Navarro y Andrea Becerril /II y Última

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 10

Todos los partidos deben apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Nadie puede estar a favor de un sistema eléctrico cínicamente oligárquico, asegura el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bar­tlett Díaz.

En la segunda parte de la entrevista con La Jornada, explica que su ruptura con el PRI fue ideológica, porque este partido abandonó el nacionalismo, cuando el Estado pasó a ser controlado por los tecnócratas, los secretarios de Hacienda que estudiaron en Estados Unidos.

Reveló que en el apagón del 28 de diciembre del año pasado tuvo responsabilidad directa la empresa española Acciona, de cuyo consejo de administración es miembro Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari.

–¿Va a votar el PRI por la reforma, se va a oponer o se va a partir?

–Puedo decir que todos los partidos deberían apoyar la reforma y repudiar ese esquema abusivo. Entiendo que el PAN esté enardecido y su dirigente, Marko Cortés, vocifere en defensa de la reforma de Peña Nieto, pero a los del PRI les preguntaría: ¿de dónde surge el nacionalismo energético, la expropiación petrolera, la nacionalización de López Mateos? ¿De dónde son?

–¿Su ruptura con el PRI tuvo que ver con la cuestión energética?

–Mi ruptura con el PRI fue ideológica. Yo puedo acreditar que en toda mi vida he mantenido la misma posición nacionalista, social y que el PRI se apartó de eso. El PRI se fue yendo a la derecha.

“La dirección política del sistema, que está fincada en la Secretaría de Gobernación, fue suplantada por la Secretaría de Hacienda. Ese giro provocó un cambio ideológico radical. Es un momento en el que todos los secretarios de Hacienda o de Finanzas de América Latina habían estudiado en Estados Unidos y ellos toman el control del Estado.

“Este importante cambio se da en el camino hacia la elección presidencial, cuando Miguel de la Madrid hace candidato a la presidencia de la República a Salinas de Gortari. Independientemente de la personalidad de Salinas, es un traslado formal de poder. Se dio el cambio, por el que el PRI va dejando de ser el PRI y ya es otra cosa. Es un partido tecnocrático.

“Esa fue la disputa que tuvimos Salinas y yo en el camino de la sucesión presidencial. Lo describe Miguel de la Madrid en sus memorias. Ahí explica él cómo se inventa un proceso de selección de candidatos para tomar la decisión, ya no con el famoso dedazo que estaba muy criticado. Pero ahí está el cambio por el que el PRI va dejando de ser el PRI y ya es otra cosa. Es un partido tecnocrático.

“Un partido lejano al presidente Adolfo López Mateos, quien logra deshacerse de las empresas privadas del sector eléctrico, en una operación muy inteligente, con su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que éste describe en un libro espléndido.

“¿Qué fue lo que pasó en esos años? Que hubo una disputa por las tarifas. El Banco Mundial le exigió a López Mateos, en su presencia, de una manera grosera, que subiera las tarifas eléctricas para que una empresa estadunidense, a la que le había prestado dinero y no le alcanzaba para pagar su deuda, pudiera saldarla. Esto demuestra lo que ha sido siempre la lucha entre el sector privado y su maximización de las ganancias, frente a un sistema social público cuyo objetivo es el servicio, no el dinero.

“La CFE fue construida en la época de Lázaro Cárdenas, para llevar electricidad a las zonas más apartadas, donde no invertían las empresas extranjeras, porque no era negocio. Años después, López Mateos, en un evento muy publicitado, dice: ‘Mexicanos, les entrego la electricidad, pero tengan cuidado porque no faltarán más adelante malos mexicanos que vayan otra vez a intentar entregar el patrimonio nacional a extranjeros’.”

–¿Hay campaña en su contra?

–He estado sujeto a una campaña de desprestigio en los últimos tres años. Sacan de contexto lo que hice en las funciones de Estado que me ha tocado desempeñar en mi carrera política. Los dueños de las empresas eléctricas extranjeras, junto con los nacionales beneficiados, tienen tres años engañando a la opinión pública.