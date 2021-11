▲ El ex presidente Felipe Calderón fue captado en una cafetería dentro de las instalaciones donde se realiza la Cumbre Climática de Glasgow (COP26). El ex mandatario, quien ha estado a la caza de selfis con los hombres más poderosos del planeta, como informó este diario, ayer no publicó ninguna imagen de este tipo en sus redes sociales. Foto La Jornada