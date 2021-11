Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 7

El grupo parlamentario de Morena apoya la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, informó el coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, quién rechazó que detrás de ese nombramiento haya una intención del Ejecutivo federal por debilitar a la oposición.

Nosotros, subrayó, no vemos moros con tranchetes ni vivimos de la cacería de políticos . Dijo que respeta la decisión que tome la dirigencia del PRI, que negó el permiso a Ordaz para aceptar el cargo y amenaza con expulsarlo, aunque confió en que prevalecerá la prudencia.

“Creo que Alito (Alejandro Moreno, el dirigente del tricolor) ha sido inteligente en su dirigencia, en su liderazgo. Él y sus consejeros, y su partido, están haciendo su mejor esfuerzo por sobresalir y fortalecerse, y lo están haciendo bien. Les deseo que sobrevivan ante la situación del país. Creo que van a lograrlo.”