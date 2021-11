Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Claudio Bañuelos

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 7

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dijo ayer que miente el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien en declaraciones a la prensa aseguró que en un reciente encuentro, el presidente del blanquiazul le adelantó que no sólo perderían las elecciones del próximo año, sino también las presidenciales de 2024.

Como parte del enfrentamiento, Cortés Mendoza escribió en su cuenta de Twitter: Mientes Martín Orozco. No le hagas el juego a López Obrador. La gran batalla y el adversario están afuera. No adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y en 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022 .

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, señaló que las afirmaciones del dirigente de su partido durante el reciente consejo panista, en torno a la contienda electoral del próximo año, fueron sacadas de contexto , ya que no afirmó que sólo van a ganar una, que es la de Aguascalientes, sostuvo.