“La solución para el Amazonas no es muy complicada. Un cuarto de las tierras son indígenas, según la Constitución; otro cuarto son unidades de conservación (…) protegidas también por la Constitución”. La mitad restante, indicó, es pública, pero la mitad de ésta se inunda cada seis meses, lo que implica la destrucción de los territorios indígenas. Agregó que la ley ya prohíbe el ingreso de cualquier entidad ajena a reservas indígenas, pero esto no se cumple, y deja desprotegidas esas tierras.

Cuestionó al panel de participantes en la cumbre: ¿Cuántas organizaciones de campesinos hay en la COP26? Casi ninguna .

Salgado no culpa a la agricultura de la destrucción de bosques y selvas: Los campesinos no son enemigos, no son reaccionarios. Es gente aislada, sin la formación necesaria , pero cuando se les dice la verdad se convierten en aliados .

Añadió que cuenta con la colaboración de 3 mil propietarios en Brasil a quienes convenció, con décadas de esfuerzo, de plantar árboles en sus tierras.