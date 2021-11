La conferencia del medio ambiente fue motivo para demandar acciones, porque ¿se acuerdan de las cumbres de Davos, de los tecnócratas y neoliberales, donde iban a plantear que las reformas estructurales eran la panacea, que el modelo neoliberal nos iba a salvar? Entonces, ahora ya no es Davos, ahora son estas cumbres, pero al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo, al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático, están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo .

Sobre el primer acuerdo en la COP26, inscrito para la reforestación mundial, adujo: Y no van a reconocerlo, pero, ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida .

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la utilidad de las reuniones de mandatarios a escala global, y aseveró que en la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, se tomó como propuesta su programa Sembrando Vida. Subrayó que si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso. Ya parecen esas cumbres (la COP26) como las de Davos, donde iban a plantear que el modelo neoliberal nos iba a salvar .

Puso el dedo sobre la llaga de la narrativa del sistema neoliberal y los denominados nuevos derechos: Están como los que cuidan, de la llamada sociedad civil, a la vaquita marina: son famosos y llegan en sus yates. ¿Ustedes saben que, de todos los vehículos, medios de transporte, los que más contaminan son los barcos? Entonces, ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo .