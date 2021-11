E

s un intento de control de daños, ante la indignación social reconcentrada a partir del video de la periodista Lourdes Mendoza, que el pasado 9 de octubre mostró a Emilio Lozoya Austin degustando un platillo oriental en el restaurante Hunan, de gran lujo, en las Lomas de Chapultepec.

En rigor jurídico, el ex director de Petróleos Mexicanos podría haber comido diariamente donde le diera la gana, siempre y cuando se mantuviera en la Ciudad de México y con su brazalete electrónico activado. La Fiscalía General de la República (FGR), en uno más de los extraños giros de esta historia, ni siquiera había pedido recluir al ex funcionario peñista en una cárcel o en su domicilio; extraña omisión que el propio juez del caso hizo ver en su momento, al establecer que él no debía imponer medidas cautelares que los acusadores no solicitaran.

Las imágenes del Hunan tuvieron tal impacto político y social que obligaron a cambiar el trato al acusado. La primera medida, ya presagiosa, consistió en exigir su comparecencia física, no más por la privilegiada vía virtual. Así, hubo de poner pie en una cárcel por primera vez en este proceso, al inicio para una diligencia judicial, luego ya para quedar formalmente tras las rejas.

La tortuguesca FGR en esta ocasión decidió irse abiertamente contra el buscador de criterios de oportunidad y cerró las puertas (¿en definitiva?) a las negociaciones. Una primera lectura parecería sugerir que el muy experimentado Alejandro Gertz Manero habría sido chamaqueado por el tecnócrata Lozoya, quien habría prometido delatar a sus superiores con pruebas que a fin de cuentas no consigue o presenta.