U

na de las especialidades del restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, en la capital del país, es el pato Pekín. Laqueado, la piel doradita y salsa de ciruela. En la mesa que ocupaba Emilio Lozoya se alcanzaban a ver los restos del ave y las botellas de vino. Él estaba acompañado por la rubia misteriosa –que resultó ser una millonaria de la familia Beckman, la dueña del tequila Cuervo– y otras personas. El restaurante acababa de añadir una terraza y muchos clientes querían conocerla. Para Lozoya no era nada fuera de lo común asistir a una reunión así, la factura no fue mayor a 10 mil pesos, propina incluida. Lo impredecible fue que lo fotografiaran y la columnista Lourdes Mendoza lo balconeara. Lourdes antes había sido balconeada porque supuestamente aceptó un costoso bolso como regalo de Luis Videgaray. Juego que tiene desquite, ni quien se pique. Probablemente el ex director de Pemex hubiera conseguido otros 60 días en el paraíso para seguir reuniendo pruebas contra los funcionarios a quienes ha delatado, pero el escándalo puso en situación incómoda no sólo al fiscal Alejandro Gertz Manero, el propio presidente López Obrador comentó que había cometido una imprudencia.

La fuga probable