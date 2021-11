Acerca de Glasgow y la cumbre COP26

E

l mundo está más inerme

y en peligro nuestras vidas

si en vez de tomar medidas

el líder mundial se duerme.

Benjamín Cortés Valadez

Antidemocracia y neoliberalismo en la UNAM

A raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (realizadas en las pasadas semanas de octubre) sobre la antidemocracia que prevalece en la UNAM, así como la falta de crítica de la comunidad académica hacia el periodo neoliberal, y la réplica de las autoridades de la Rectoría en el sentido de que sí se han hecho estudios críticos sobre ese periodo, expreso lo siguiente:

Como profesor-investigador de esa institución, desde 1969, he tenido diversas experiencias en mi vida académica que me permiten demostrar la falta de democracia y la presencia de la política neoliberal que prevalece en la UNAM, concretamente en los procesos de evaluación institucional. Igualmente, he padecido las mafias académicas en sus diversas expresiones, al igual que he conocido varios casos al respecto. Tengo documentos probatorios, los cuales expongo, junto con otras pruebas, en el libro La democratización de la UNAM (https://raulrojassoriano.com/la-democratizacion-de-la-unam/).

Sobre la antidemocracia, la presencia del modelo neoliberal y de mafias académicas en las universidades, ¿qué opina el personal docente tanto de la UNAM como de las demás instituciones de educación superior del país?

Raúl Rojas Soriano

Sobre artículo de Víctor M. Toledo

He leído con interés el artículo de Víctor M. Toledo La UNAM, principal ámbito del pensamiento crítico en México , y como miembro de la comunidad de la UNAM, humildemente, creo que el presidente López Obrador no está criticando su trayectoria, sino el coto de poder que un grupo de militantes del PRIAN han hecho de nuestra máxima casa de estudios, para ponerla al servicio de un modelo económico-político-ideológico y depredador como es el neoliberalismo.

Raymundo Colín Chávez

Megaminería tóxica