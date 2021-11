Yolanda Chio

Jueves 4 de noviembre de 2021

Monterrey, NL., Aunque desde su primera semana de administración el gobernador Samuel García Sepúlveda, emanado de Movimiento Ciudadano, aseguró que encontró corrupción en Agua y Drenaje de Monterrey y otras dependencias, no existen denuncias oficiales ante la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo con su titular, Javier Garza y Garza.

Hasta hoy (miércoles) no me ha llegado absolutamente nada; se manejó originalmente que se habrían mandado a la Fiscalía General, pero su titular (Gustavo Adolfo Guerrero) no me ha remitido nada , indicó en un acto público.

El 8 de octubre pasado el mandatario estatal manifestó que había una mafia al más viejo estilo Corleone dentro de Agua y Drenaje de esta ciudad. Indicó que un grupo de personas que se atrincheró en las oficinas de la paraestatal para no irse y fueron sacados por la fuerza pública se dedicaba a extorsionar a desarrolladores.

Dos días después, acusó a Hernán Rodríguez Escalera –yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón– y al medio hermano del primero, Ramón Rodríguez, de cobrar extorsiones hasta de 2 millones de pesos mensuales a dueños de casinos para permitirles operar y a sus clientes fumar dentro.

Javier Garza explicó que solamente conoce las declaraciones de García Sepúlveda a los medios de comunicación y la única denuncia en la que se trabaja es una presentada por legisladores locales de Morena, quienes informaron sobre presuntos actos de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León (Isssteleon) y de empresas factureras.