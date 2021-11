E

l entorno es complejo con intensas y preocupantes manifestaciones de oligarquización en centro y periferia, y en el caso de la política exterior de Estados Unidos (EU) de unilateralidad agresiva que va de lo comercial a lo bélico, un fenómeno vinculado a los precipitantes de guerra entre potencias centrales, económicas y militar-nucleares y termo-nucleares del orbe. Existe un riesgo existencial delicado que se agrava por la furia del Covid-19 y el veloz calentamiento planetario (CP) en curso y hasta ahora sin freno por la ausencia de regulación de los gases de efecto invernadero (GEI), dióxido de carbono y metano, entre otros. No porque no sean frenables, hasta ahora lo son, pero poderosos cabildos de los combustibles fósiles y de la automovilística de EU y el mundo muestran alta capacidad para posponer toda regulación de los GEI, cerrando paso a instrumentos e iniciativas como el Protocolo de Kyoto, el único vinculante en esa regulación, rechazado por EU.

Para el Covid hay vacuna. Para el calentamiento planetario el asunto es político ante la inercia mortal de los poderes bancario-financieros y corporativos del capitalismo fósil. Es necesario poner coto a la salvajada del proceder como de costumbre. Llevar a diputados y senadores la urgencia de leyes, tan inmediatas y eficaces como sea posible ante lo mortal del calentamiento que no tiene límites, pero el cuerpo humano sí los tiene. Ya hay días y semanas de olas de calor extremo mortal en el suroeste de Canadá y EU, Eurasia y América Latina. Por eso estudiar el fenómeno y aprender dato en mano, alertar, movilizar, resistir y seguir protestando desde todo foro. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU advierte que la ventana de oportunidad para incidir ante el deterioro climático está cerrándose. De ahí la urgencia de detener las emisiones GEI que calientan la Tierra. En el Ártico se detectan puntos de inflexión. Hay temor ante una condición irreversible. El equivalente a la vacuna está en la movilización popular.