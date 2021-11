Olivia Ayala, quien trabaja en una oficina cerca del Ángel de la Independencia, fue la voz de quienes padecieron el mismo problema. Con un portafolio, un fajo de documentos, su bolso y otra mochila con el desayuno, exclamó: ¡Está horrible! Tuve que dejar el auto a más de cinco cuadras y venir caminando. No sabía del cierre por el puente, ahora hay que explicar al jefe, llevo 45 minutos de retraso .

La adaptación de Reforma empezó antes de las 8 de la mañana del lunes, y por el puente del Día de Muertos los trabajadores de empresas ubicadas en la zona no se enteraron del cierre al tránsito vehicular y la suspensión del servicio de transporte público.

Los trabajadores del IMSS en Reforma y las calles Toledo, Sonora y Durango también sufrieron la misma situación, incluso hubo quienes tardaron hasta hora y media desde el Monumento a la Madre.

Aunque las autoridades capitalinas presumen que actos masivos promueven la reactivación económica, los encargados de establecimientos como restaurantes dijeron que nos afectan porque son muchos días de cierre de Reforma y la gente que viene a estos espectáculos no consume aquí .

Los policías de tránsito no lograron desahogar el caos vial. Los más de 900 uniformados desplegados para las labores de vigilancia y seguridad no se dieron cuenta de la movilización que realizaron encapuchadas desde las estaciones Centro Médico e Hidalgo para protestar porque no se les dejó vender.

Un joven que siguió la carrera desde un árbol confirmó que Checo Pérez ya no realizó la cuarta vuelta que tenía programada por la irrupción de las mujeres, que pasaron entre las vallas metálicas y llegaron hasta el Ángel en medio de rechiflas, mentadas y gritos de ¡Fuera! ¡Fuera! de los asistentes.

Al final, fueron replegadas por los policías y terminaron su protesta en la calle Morelos, frente a las oficinas del Instituto de la Mujeres.

Por si fuera poco, por la noche hubo otra manifestación: un grupo de repartidores por aplicaciones realizaron una rodada para exigir mejores condiciones laborales. Al cierre de la edición seguía cerrado el Paseo de la Reforma.