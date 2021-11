Un vocero de la embajada estadunidense reconoció que las restricciones por el Covid-19 han reducido la capacidad de citas y pese a los esfuerzos, los tiempos de espera han aumentado. Las operaciones, agregó, no se han reanudado de manera normal y las secciones consulares siguen atendiendo los retrasos relacionados con la pandemia.

Me han dicho que busque en otro consulado, que en Nuevo Laredo hay para abril, pero eso implica gastos y dejar pendiente varios días el trabajo, algo complicado. Si no hay suerte de que se libere un espacio, me perderé la conferencia .

La familia Sánchez ha enfrentado muchas dificultades para obtener el documento, cubrieron el costo de cinco visas (17 mil pesos en total) y les dieron cita para abril de 2023.

Iris, la menor de la familia, es estudiante de la UNAM, perdió la oportunidad de hacer un curso para estudiar inglés en la sede de Massachusetts de esa casa de estudios debido a los retardos del proceso.

La inicial oportunidad para Iris abrió la opción para que su madre, su hermano, la esposa e hija de éste desearan vacacionar en Estados Unidos, pero ante la falta de visados tendrán que buscar otro destino.