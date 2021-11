▲ Una de las imágenes que el ex presidente publicó en su cuenta @FelipeCalderon fue con el estadunidense Al Gore. Foto tomada de Twitter

Armando G. Tejeda,

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de noviembre de 2021, p. 2

Glasgow. El ex presidente de México Felipe Calderón se ha dedicado los primeros dos días de la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) a cazar autógrafos o selfis con los hombres más poderosos del planeta para publicarlos en sus redes sociales. Su participación en la reunión multilateral no se debe a nada en concreto: no dará ninguna conferencia, ni participará en debate alguno, ni fungirá de observador o facilitador de una mesa de diálogo.

De hecho, su nombre ni siquiera aparece en la lista oficial de participantes –en la que hay más de 25 mil personas–, pero el ex mandatario fue acreditado con un excepcional pase de cortesía , que le permite moverse libremente por todas las áreas –muchas de ellas restringidas– de la COP26, según confirmaron a La Jornada fuentes del encuentro multilateral. El documento, blanco con una franja azul, lo emitió la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, que está presidida por la diplomática mexicana Patricia Espinosa, quien fue a su vez secretaria de Relaciones Exteriores de México durante el sexenio de Calderón.

Para organizar la Cumbre de Glasgow, la propia ONU anunció un sinfín de restricciones, no sólo por la envergadura del encuentro, sino porque se iba a celebrar en mitad de una pandemia y con el riesgo alto de que un brote precipitara la anulación de la cita. Muchos científicos, representantes de los pueblos indígenas, sobre todo de los países más pobres, y militantes de organizaciones civiles en defensa de la Tierra se quedaron sin poder venir a la COP26. Ya sea porque no pudieron cumplir con los severos requisitos impuestos por el gobierno del Reino Unido y la propia ONU –que en algunos casos exigía una cuarentena de 12 días y una serie de pruebas analíticas– como por la complejidad de viajar hasta Glasgow dadas las plazas limitadas que impuso la organización para evitar concentraciones de gente aún más altas de las que ya se están registrando.