En mayo de 2019 formalmente se declaró prófugo de la justicia mexicana al ex director de Pemex, quien para entonces ya se encontraba fuera del país; en febrero de 2020 la policía española lo aprehendió en Málaga y de ahí lo envió a una cárcel en Madrid, donde pasó cinco meses. A mediados de julio de este último año fue extraditado a México a donde llegó solo para internarse en un hospital privado aduciendo razones de salud y después cómodamente se fue a su casa. El 28 de julio, en la audiencia de vinculación a proceso, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza consideró justo que el acusado gozara de libertad condicional, por mucho que los delitos que se le imputan son de gran calibre. Ante esta barbaridad, las partes acusadoras –Fiscalía General de la República y Pemex– no solicitaron prisión preventiva ni pago de fianza, pero sí han tolerado prorrogar y prorrogar (en cinco ocasiones, hasta ahora) el plazo para cerrar la investigación.

“Sin embargo, por sexta ocasión la defensa legal del ex funcionario encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, solicitó al juez de control el nuevo plazo para que se realice la audiencia de cierre de investigación en su contra. Si el impartidor de justicia decide rechazar la solicitud, la FGR tendrá un plazo de 15 días para presentar la acusación contra Lozoya Austin por delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho, mientras sus abogados responderán la acusación y presentarán pruebas de descargo para que se fije la fecha para la etapa de la audiencia intermedia.

En las próximas semanas se cumplirán 16 meses de que Lozoya Austin compareciera por primera vez ante un juez y sigue en libertad condicional, con medidas que no incluyen prisión domiciliaria. Desde su extradición a México, en julio de 2020, Lozoya ha permanecido en libertad, pues la FGR mantiene un acuerdo para que el ex funcionario sirva de testigo colaborador contra otros ex servidores públicos y legisladores, que presuntamente se beneficiaron con los recursos entregados por Odebrecht ( La Jornada, César Arellano García).

Entonces, transcurridos dos años y medio, el culebrón parece no tener fin. Habrá que ver lo que decide el juez Zúñiga Mendoza, pero todo indica que la FGR no pondría reparos en una nueva prórroga, la sexta al hilo y siempre favorable a Lozoya, quien ya selecciona restaurante de lujo para pavonearse de que hace lo que le venga en gana. Lo cierto es que el ex director de Pemex debió ir directamente del aeropuerto al reclusorio y allí quedarse. A ver cuándo. No deje de ver el siguiente capítulo.

