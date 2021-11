Ha sido un proceso importante, porque cambié de escudería y la adaptación me ha costado más trabajo de lo que pensaba; llegué a un auto y a un equipo diferente, y sigo en ese proceso, estoy cada vez más adaptado, creo que nos per-dimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios que no logramos conseguir, pero ahora tenemos muy buena base y rit-mo para pelear en las últimas cinco carreras , asentó. Algo de lo que me arrepiento es que a mitad de temporada nos perdimos. En tres o cuatro carreras dejamos escapar puntos importantes, buscando una dirección que no era , anotó el piloto de 31 años, quien esta temporada obtuvo su segunda victoria en la F1, en la sexta carrera de la campaña, en Azerbaiyán, un valioso tercer lugar hace dos semanas en Austin, y un par de electrizantes enfrentamientos con el heptacampeón Lewis Hamilton.

Subir al podio es lo mínimo que se merece mi país. Recuer-do desde el primer año que llegué con la F1 (2015), he tenido un apoyo impresionante. No importó dónde acabara, el apoyo era brutal. Para mí sería un sueño incluso ganar el domingo , dijo Checo en una multitudinaria conferencia de prensa donde fue vitoreado desde lejos por aficionados que se acercaron a la explanada de la Plaza Carso.

“Era crucial para mí y para el equipo mantenerlo atrás, porque si me pasaba su carrera hubie-ra sido muy diferente y seguramente sacaría puntos muy importantes para Mercedes.

Pero el tercer lugar de Austin le resultó aún más complicado: “Fue muy difícil, mi carrera más dura en la parte física, me encontraba muy mal, tuve un virus toda la semana y estaba con antibiótico, pero antes de la competencia tuve problemas con la panza: hacía un calor tremendo y me quedé sin agua desde la primera parte del recorrido, estaba muy deshidratado desde antes de comenzar y perdiendo mucha fuerza.

Son autos muy complicados de controlar, necesitas estar a tu cien por ciento físicamente para poder estar al límite. Tenemos muchas fueras G, es increíble el nivel físico que tenemos, y en cuanto no estamos a nuestro 100, se nos dificulta mucho. Fue una carrera que no disfruté, que me costó muchísimo cada vuelta, pero también recibí tanto apoyo en Austin, era increíble, estaba toda mi familia ahí. Yo ya no podía más, pero tanto apoyo me hizo mantenerme y conseguir un podio muy importante .

Mi objetivo es ser campeón del mundo de la Fórmula 1, es lo único que me mantiene aquí , subrayó.

Se disculpa por el tráfico en Reforma

Esta vez, por las restricciones ante el Covid, no se jugó la tradicional cascarita de futbol rápido entre los pilotos de F1 y mexicanos. Checo llegó solo y presentó con orgullo el casco que utilizará este fin de semana, con la bandera mexica-na en la parte superior, como lo usa en todas las carreras, y con un diseño tricolor compuesto de elementos tradicionales, como un sarape en la parte trasera.

Pérez calentará motores este miércoles, con la exhibición denominada Racing Honda Show Run, ante lo cual, lanzó una disculpa por el tráfico que causaremos en Paseo de la Reforma, calle que fue cerrada desde ayer martes para acondicionar con protecciones el circuito que irá de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia.