La Agencia de Protección Sanitaria detalló que en la ciudad operan 592 laboratorios médicos y de diagnóstico de los sectores público y privado, pero en el caso de los particulares, sólo 67 están registrados ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), por lo que deben demostrar a los usuarios que cuentan con la fiabilidad diagnóstica

Con este propósito, en lo que va del año, la Agencia de Protección Sanitaria ha realizado un total de 482 visitas de verificación a laboratorios privados, de los cuales 20 fueron suspendidos por diversas anomalías, y en cuatro se aseguraron las pruebas para Covid-19.

Destacó que existe una amplia normativa aplicable al funcionamiento de dichos laboratorios clínicos privados, que regula tanto la calificación del personal profesional que labora en ellos, como las instalaciones, equipos, insumos y otros estándares de calidad que deben cumplir.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran que el establecimiento no cuenta con aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, el personal no se encuentra capacitado, la emisión del resultado no cumple con las normas, incluso las pruebas no cuentan con el aval de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios o hay un inadecuado manejo de las muestras.