na afortunada coincidencia me permitió acompañar a Paco Ignacio Taibo II, Carmen Sánchez Parada, Alejandro Camarena y Leonel Manzano a entregar la colección 21 para el 21 a los círculos de lectura de la Mixteca y los valles centrales de Oaxaca. Vi a nivel de cancha, aunque fuera por sólo dos días, cómo funciona 21 para el 21 y recordé, tras meses de pesimismo, por qué apoyo al gobierno actual y por qué sigo en Morena, a pesar de espectáculos como el que dieron el sábado, en la sesión del Consejo Nacional los dirigentes formales del partido (un Comité Nacional sin legitimidad, un presidente del partido impuesto por el INE y el TEPJF, por doquier comisiones o cosas arbitrarias, contrarias a los estatutos y una presidenta del consejo que podría enfrentar la crisis, pero no sabe o no quiere hacerlo).

En cada caso, más de la mitad de los promotores de lectura (que lo hacen gratis, dicho sea de paso) eran profesores de primaria o secundaria y militantes de la CNTE. Muchos de remotas poblaciones, que se acercaron a enseñarme fotografías de sus clubes, sus lectores, sus escuelas. No pocos de ellos (por eso se acercaron a mí) habían leído alguno o algunos de mis libros y me pedían que los visitara (¡ah!, ¿quién fuera ubicuo?, ¿quién pudiera ir a todos los pueblos de la Mixteca a los que me invitan?) No pocos de ellos habían leído ya al menos la mitad de los 21 libros que seleccionó el equipo de Paco Ignacio (a mí me faltan cuatro). Sobre la selección se podrán decir muchas cosas: no todos los libros son para todos, pero habrá más de dos, más de tres que nos gusten a quienes leemos por el placer de la lectura. Y nadie podrá acusar a Paco de haberlos seleccionado siguiendo sus posiciones políticas o literarias.

En otra reunión, con los directores de las normales públicas del estado, en algunas de las cuales también hay clubes de lectura, se escucharon las demandas concretas de ese sector, clave en cualquier proyecto que tenga que ver con llevar la cultura a todos los rincones del país. La mayor parte de los directores expresaron que uno de los mayores problemas cotidianos que enfrentan sus alumnos es el muy difícil acceso a libros, sobre todo, a los libros que no están obligados a leer.

Ahí es donde está el espíritu de este gobierno y donde está el de Morena: en los pueblos, en las calles, los barrios, en los maestros. Y años de acompañar a Paco me han enseñado que la gente lee cuando tiene acceso a buenos, a sabrosos, a placenteros libros. Nadie como Paco y su equipo, nadie como los profes de la sección 22, para construir una República de lectores.

